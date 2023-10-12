В Госдуме подготовили законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Профильный комитет Госдумы по поручению председателя палаты Вячеслава Володина подготовил законопроект об отмене ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

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Как сообщили в пресс-службе Госдумы, палата может рассмотреть законопроект в первом чтении уже на следующей неделе, 17 октября.

Вячеслав Володин в начале пленарного заседания отметил, что этот вопрос обсуждался на Совете Государственной Думы, все фракции поддержали принятие законопроекта. Спикер, как сообщается, предложил всем депутатам стать его авторами.

"То, что США 23 года не ратифицирует договор - подлость и безответственное отношение. В этой ситуации мы будем руководствоваться интересами нашей страны и граждан", - подчеркнул Володин.

Он напомнил, что на протяжении 23 лет российская сторона ждет, когда ратифицирует договор Вашингтон.

"Это что такое? Двойные стандарты, подлость и безответственное отношение, - констатировал он. - По-другому не назовешь. В этой ситуации мы должны руководствоваться исключительно интересами граждан нашей страны, нашего государства. Поэтому есть предложение отозвать ратификацию".

Напомним, президент России Владимир Путин допустил возможность отзыва Москвой ратификации договора, который подписали и Россия, и США, однако Вашингтон так и не ратифицировал документ.