Хронология визитов Путина в Киргизию

12 октября 2023 года начинается визит президента РФ Владимира Путина в Киргизскую Республику. В этот день состоятся переговоры Путина с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. После этого глава РФ примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию российской военной авиабазы в Канте. Также у Владимира Путина запланированы переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. 13 октября президент РФ примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и проведет отдельную встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Статистика визитов

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С 2000 года Владимир Путин в качестве президента РФ посещал Киргизскую Республику 14 раз, в том числе с государственным визитом 28 марта 2019 года.

Хронология визитов

11 октября 2000 года президент РФ Владимир Путин совершил первую рабочую поездку в Бишкек, где принял участие в саммите стран - участниц Договора о коллективной безопасности (ныне Организация Договора о коллективной безопасности, ОДКБ). Перед началом форума российский лидер вместе с президентом Киргизии Аскаром Акаевым (занимал пост в 1990-2005 годах) участвовал в церемонии пуска новой гидротурбины на Бишкекской ТЭЦ, построенной на кредитные средства Всемирного банка и правительства РФ.

5 декабря 2002 года Владимир Путин посетил Киргизию с официальным визитом и провел переговоры с Аскаром Акаевым. Главы государств обсудили вопросы безопасности в Центрально-Азиатском регионе и перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе вопросы трудовой миграции. После встречи Путин и Акаев подписали Бишкекскую декларацию, в которой были зафиксированы основные направления взаимодействия двух стран, а также соглашение о сотрудничестве в области безопасности.

23 октября 2003 года глава российского государства в ходе рабочего визита в Киргизии провел переговоры с президентом республики Аскаром Акаевым. В присутствии президентов было подписано межправительственное соглашение о порядке взаимодействия при экспорте продукции военного назначения в третьи страны, а также протокол о завершении двусторонних переговоров по вступлению России во Всемирную торговую организацию. Затем лидеры приняли участие в церемонии открытия российской авиабазы в городе Канте. Владимир Путин также выступил на инвестиционном форуме в Бишкеке, вручил государственные награды РФ деятелям культуры и искусства республики.

15-16 августа 2007 года в ходе рабочего визита в Киргизию глава РФ провел переговоры с президентом республики Курманбеком Бакиевым (занимал пост в 2005-2010 годах) по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Затем российский президент принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на полях которого провел ряд двусторонних встреч с лидерами государств организации.

19-20 сентября 2012 года в Бишкеке во время официального визита президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым (занимал пост в 2011-2017 годах). По их итогам были подписаны соглашения об урегулировании задолженности Киргизии перед Россией на сумму около $500 млн, о создании объединенной российской военной базы на территории Киргизии, о строительстве и эксплуатации в республике Верхне-Нарынского каскада ГЭС и Камбаратинской ГЭС-1.

28 мая 2013 года президент России прибыл в Бишкек для участия в неформальных переговорах глав государств - членов ОДКБ. Перед саммитом в загородной резиденции киргизского президента состоялась встреча Владимира Путина и Алмазбека Атамбаева. Главы двух стран обсудили вопросы военного сотрудничества, условия пребывания российских военнослужащих на авиабазе в Канте, а также реализацию строительства Камбаратинской ГЭС-1.

13 сентября 2013 года в Бишкеке Владимир Путин принял участие в работе очередного заседания Совета глав государств - членов ШОС. На полях саммита состоялась встреча российского президента с главой Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Кроме того, Владимир Путин провел отдельные встречи с президентами Афганистана и Ирана.

16-17 сентября 2016 года российский президент посетил Киргизию с двухдневным визитом. 16 сентября в Бишкеке он участвовал в саммите СНГ, приуроченном к 25-летию образования объединения. 17 сентября провел встречу с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Лидеры двух стран обсудили развитие внешнеполитических и торгово-экономических связей РФ и Киргизии, в том числе вопросы сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Владимир Путин вручил Алмазбеку Атамбаеву орден Александра Невского. В тот же день российский президент вместе с руководителями Киргизии, Армении и Молдавии возложил цветы к мемориалу погибшим в ходе трагических событий 1916 года в национальном историко-мемориальном комплексе "Ата-бейит" и к памятнику участникам Великой Отечественной войны в селе Арашан.

28 февраля 2017 года Владимир Путин в ходе официального визита в Бишкек, приуроченного к 25-летию установления дипломатических отношений между странами, провел переговоры с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Лидеры двух стран обсудили вопросы российско-киргизского сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной областях, перспективы расширения кооперации в рамках Евразийского экономического союза. В присутствии глав двух государств были подписаны протокол о внесении изменений и дополнений в межправительственное соглашение об оказании технического содействия Киргизии в рамках процесса присоединения к ЕАЭС от 31 марта 2015 года, а также меморандум между Министерством здравоохранения Киргизии и Роспотребнадзором о сотрудничестве в области борьбы с инфекционными болезнями.

14 апреля 2017 года президент РФ посетил Бишкек для участия в саммитах ЕАЭС и ОДКБ. Владимир Путин провел также ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

28 марта 2019 года президент РФ Владимир Путин посетил Киргизскую Республику с государственным визитом. Глава российского государства провел переговоры с президентом республики Сооронбаем Жээнбековым (занимал пост в 2017-2020 годах). Лидеры двух стран обсудили вопросы развития двусторонних отношений, интеграцию в рамках ЕАЭС и другое. В ходе визита был подписан протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение от 2012 года об условиях и статусе пребывания Объединенной российской военной базы на территории Киргизии. Площадь арендуемых Россией земель была увеличена почти на 60 га, общая стоимость аренды выросла до $4,8 млн в год. Кроме того, было заключено более 50 двусторонних соглашений на сумму свыше $6 млрд.

13-14 июня 2019 года Владимир Путин находился в Бишкеке для участия в саммите ШОС. 13 июня он провел двусторонние встречи с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. 14 июня глава российского государства участвовал в заседании Совета глав государств - членов ШОС. По завершении саммита Владимир Путин побеседовал с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, принял участие в трехсторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Халтмагийном Баттулгой, а также провел переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани.

28 ноября 2019 года в Бишкеке Владимир Путин принял участие в саммите ОДКБ. После его завершения глава российского государства провел отдельную встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Лидеры двух стран обсудили различные вопросы политического и экономического взаимодействия РФ и Киргизской Республики.