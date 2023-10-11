Посол Израиля в РФ ответил на вопрос о возможном созвоне Путина и Нетаньяху

Сейчас нет никакой информации о желании премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, заявил в беседе с ТАСС израильский посол в РФ Александр Бен Цви. Он не смог назвать журналисту приблизительную дату возможного созвона.

Пока у меня нет такой информации, — сказал посол.

Ранее Бен Цви заявил, что власти Израиля не верят слухам о причастности России к нападению ХАМАС. Он назвал «чистой конспирологией» утверждения о том, что эскалация конфликта между Израилем и Палестиной может отвлечь внимание США от Украины. По словам посла, в России понимают, что этого не произойдет.

До этого Путин комментируя ситуацию на Ближнем Востоке заявил, что палестинская проблема волнует каждого, кто исповедует ислам. По его словам, как суверенное государство Палестина так и не была создана, что является невероятной несправедливостью для жителей Ближнего Востока.