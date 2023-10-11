Захарова в шутку призвала Мадонну заступиться за Павленского

Представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором прокомментировала приговор парижского суда в отношении скандального российского художника Петра Павленского. В своем Telegram-канале она отметила, что в России ждут заявления от ОБСЕ, мировой либеральной общественности и певицы Мадонны.

Дипломат напомнила, что суд приговорил Павленского к шести месяцам тюрьмы за распространение непристойного видео с бывшим кандидатом в мэры Парижа, после которого тому пришлось сняться с выборов.

«Мадонна, в курсе, надеюсь? Где вся мировая либеральная общественность с криками «это же искусство - отпустите панка», — риторически спросила Захарова.

По ее словам, Москва ждет заявлений от ОБСЕ по вопросу о заключении художника. Она добавила, что без них нельзя обойтись.

Напомним, что известная певица Мадонна активно комментирует происходящие в мире события в социальных сетях. В частности, во время скандала с задержанием участниц панк-группы Pussy Riot она высказалась за их скорейшее освобождение.