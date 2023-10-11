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МИД России сообщил о преследовании россиян в США

Директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев заявил, что в США продолжается преследование граждан России. Об этом сообщает РИА «Новости».

МИД России сообщил о преследовании россиян в США
© РИА Новости

Такое заявление он сделал во время пресс-подхода в МИД России. По словам Лукьянцева, количество подобных случаев уже превысило 50.

«Политика США по охоте за нашими гражданами и имела место, и имеет место, и продолжается. Число случаев таких преследований, похищений, попыток применения американского законодательства на территории третьих стран продолжается. Таких случаев уже не один десяток, их число перевалило за 50-60», — рассказал он.

Ранее Лукьянцев также заявил, что жертвами русофобии в Евросоюзе становятся русскоговорящие украинцы и прибалты.

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