МИД России сообщил о преследовании россиян в США

«Политика США по охоте за нашими гражданами и имела место, и имеет место, и продолжается. Число случаев таких преследований, похищений, попыток применения американского законодательства на территории третьих стран продолжается. Таких случаев уже не один десяток, их число перевалило за 50-60», — рассказал он.