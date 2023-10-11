Путин на заседании РЭА: Главное

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Российской энергетической недели. «Рамблер» собрал его ключевые высказывания.

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Приоритеты в энергетике

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Российский ТЭК работает стабильно. Его системная задача — это создание максимальной добавленной стоимости, развитие глубокой переработки нефти и газа. Свёрстаны и реализуются масштабные проекты нефте- и газохимии, в том числе с государственным участием, с государственной поддержкой, пояснил Путин.

Глава РФ назвал базовым приоритетом России в энергетике обеспечение внутреннего рынка. Он добавил, что власти будут последовательно повышать надежность энергоснабжения российских регионов.

Рекорд энергопотребления в РФ, установленный в 2022 году, может быть обновлен в 2023 году, уточнил российский лидер.

Необходим полный суверенитет энергетической отрасли в РФ — технологической, кадровой и финансовой, подчеркнул Путин. Он уточнил, что следует ускорить переход от иностранных к отечественным системам стандартизации и сертификации в нефтяной и газовой отрасли.

Президент заявил о подготовке проекта с участием ВЭБ по выпуску оборудования для месторождений, в том числе с трудноизвлекаемыми ресурсами.

Реализация российских проектов

Российская школа атомной энергетики не имеет конкурентов в мире, констатировал глава государства. Он добавил, что строительство российской АЭС в Египте идет с опережением графика.

Россия увеличила танкерный флот, созданы механизмы страхования и перестрахования, благодаря этому удалось выйти на новые рынки, заявил президент РФ.

Необходимо оказывать широкое содействие российским компаниям, строящим энергетические объекты за рубежом, уточнил Путин.

На прошлой неделе была проведена загрузка топлива на станции «Руппур» в Бангладеш. С опережением графика возводится четвёртый энергоблок АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. Россия помогает Египту встать на путь суверенного энергетического развития.

При участии «РусГидро» спроектировано и построено более 350 объектов в 54 странах.

Сегодня компания поставляет свои технологические решения в 17 государств, включая страны Африки, Ближнего Востока, Центральной и Средней Азии, Латинской Америки, увеличивает трансфер технологий и обеспечивает инжиниринг на весь период эксплуатации станций, а это 50 — 70 лет.

Действия западных элит внесли беспорядок в мировой энергорынок, и ответственным участникам сейчас приходится исправлять ситуацию, подчеркнул Путин.

Российские энергокомпании переориентируются на рынки Азии, и это связано не с геополитическими интригами, а с рыночными тенденциями.

РФ продолжит координацию с ОПЕК+, страны успешно справляются со всеми вызовами, заявил президент в ответ на вопрос о продлении договоренностей на 2024 год.

По словам российского лидера, входящие в организацию страны при расхождении в позициях всегда ищут консенсус, в этом большая роль наследного принца Саудовской Аравии.

Скорее всего, потребность в регулировании добычи в рамках ОПЕК+ в будущем году сохранится, также отметил президент.

РФ будет расширять поставки энергоресурсов в Азию, строить новые маршруты или приводить в порядок существующие.

Цены на нефть были бы ниже 50$ за баррель, если бы не договоренности ОПЕК+.

Особенности мировой экономики и энергетики

Мировая экономика переходит к многополярной модели, отметил президент.

Европейцы переплачивают за поставки нефти и газа, в результате экономика в ЕС находится у «нулевой отметки», отметил президент.

Реальные доходы населения в Еврозоне снизились в I квартале на 1,2%, в России выросли на 4,4%.

Вклад пяти крупнейших стран Азии в мировую экономику уже превысил вклад США и ЕС, этот отрыв будет только расти.

Президент ожидает, что доля Китая в мировой экономике вырастет к 2028 г. до 19,7%, а доля США сократится до 14,5%.

Авторы санкций против РФ в итоге сталкиваются с проблемами, которые не могут разрешить.

Современная политическая система в Европе иногда «поднимает наверх» не очень компетентных людей;

Путин в связи с политикой ЕС в энергетике напомнил о поговорке «не копай другому яму», отметив, что европейцы в яму и попали;

Льготы участникам спецоперации

Путин предложил внести участников СВО и инвалидов в перечень граждан, получающих субсидии на оборудование для газификации.

Газотранспортные системы

Путин ожидает рост спроса на СПГ в мире до 600 млн тонн в год к концу десятилетия и рост конкуренции в этой сфере.

Россия объединит газотранспортные системы своего запада и востока, сначала свяжут «Силу Сибири» и «Сахалин — Хабаровск — Владивосток», уточнил президент.

В 2025 г. газопровод «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность в 38 млрд куб. м в год, но уже сейчас поставки по нему превышают контрактные.

Путин призвал ускоренно кооперироваться по СПГ-технологиям с дружественными странами.

Россия продолжит вносить весомый вклад в балансировку глобального энергорынка и сотрудничать с заинтересованными в этом странами.

РФ не получала от Германии сигналов о готовности открыть поставки по оставшейся нитке «Северного потока», заявил Владимир Путин.

Он также подтвердил, что для таких поставок газа в ФРГ достаточно «нажать кнопку».

В создании газового хаба в Турции заинтересованы все, кто в Европе хочет приобретать ресурсы РФ, заявил Путин. Он пояснил, что в этом проекте речь идет прежде всего о создании электронной площадки торговли газом в Европу.

Украина запретила транзит российского газа в Европу через свою территорию, хотя при этом она ежемесячно получает из европейских стран и США по 4-5 млрд долларов.

Взрывы на «Северных потоках»

Взрывы на газопроводах не расследуются, а обращения России по участию в расследовании — игнорируются, отметил президент РФ.

Также президент добавил, что взрывы на «Северных потоках» являются актами международного терроризма.

Поручения правительству

Путин поручил правительству действовать более оперативно в ситуации с дефицитом топлива, принимать превентивные меры.

В приоритете должны быть поставки топлива отечественным потребителям, заметил президент.

Палестино-израильский конфликт

Палестинская проблема — в сердце каждого мусульманина, и воспринимается ими как проявление несправедливости, возведенное в невероятную степень.

США пренебрегли механизмами в зоне арабо-израильского конфликта, ставку сделали на материальные потребности людей на палестинской территории. А теперь отправляют в зону конфликта авианосцы, что лишь усугубит ситуацию, добавил президент РФ.

Речь при создании Израиля шла и о создании сразу суверенной Палестины, но этого так и не было сделано.

Путин указал на «поселенческую политику» Израиля как на одну из причин взрыва насилия в регионе.

Без решения фундаментальных политических вопросов о создании Палестинского государства нельзя урегулировать приведшую к взрыву насилия ситуацию.

Неизвестно, удастся ли в ближайшее время успокоить ситуацию между Израилем и Палестиной, но это может привести к большим проблемам, в том числе в сфере энергетики.

Ожесточение в Израиле и Палестине очень большое, но нужно стремиться к минимизации гражданских потерь.

Президент призвал обе стороны в Израиле «оставить в покое» женщин и детей, пусть мужчины борются «между собой».

В Израиле и Палестине пока верх берут те, кто хочет решить проблему силовым способом.

Позиция России по Палестине и Израилю хорошо известна сторонам, мы за исполнение решений ООН и создание Палестинского государства.

Иран бездоказательно обвиняют в ситуации с обострением палестино-израильского конфликта, подчеркнул Путин.

Президент выразил надежду, что по ситуации вокруг Израиля «здравый смысл возобладает».

Причины спецоперации

Россия начала СВО, потому что других средств не оставалось, пояснил глава государства.

Россию «водили за нос» по мирному урегулированию на Украине, «приходится отвечать».

Никакие цивилизованные способы обеспечения безопасности России в ситуации с Украиной оказались невозможны, заявил Владимир Путин.

Проблемы экологии

«Зеленые» провалились на земельных выборах в ФРГ, потому что люди видят последствия их политики, отметил президент.

Самая зеленая структура энергетики — в России. Страна обязательно будет двигаться к нулевым выбросам, но все надо делать поэтапно.

Россия и Азербайджан

Баку проявляет интерес к газовому хабу в Турции, могут подключиться и другие страны. В частности, возможности поставок газа обсуждает Тегеран.

Путин заявил, что встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на саммите СНГ в Киргизии.

Будущее России