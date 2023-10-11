В Кремле озвучили позицию по признанию ХАМАС террористической организацией

Москве важно сохранить сбалансированный подход к палестино-израильскому конфликту и находиться в диалоге с обеими его сторонами. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Таким образом официальный представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, планирует ли Россия признать ХАМАС террористической организацией после атаки на Израиль.

«Для нас важно сохранять сбалансированный подход, оставаться в контакте с двумя сторонами конфликта», - пояснил Дмитрий Песков.

По его словам, Россия потенциально имеет право участвовать в процессе урегулирования кризиса, и приоритетом номер один для нее является судьба российских граждан, сообщает ТАСС.

«И там, и там есть российские граждане. Для нас судьба российских граждан является приоритетом номер один», - подчеркнул Песков, отметив, что в Кремле продолжают «тщательно анализировать ситуацию».

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло удары по территории Израиля, зайдя в ряд приграничных городов. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, восками страны была начата военная операция против сектора Газа.