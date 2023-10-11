Совфед прекратил полномочия сенатора Елены Мизулиной
Совет Федерации прекратил полномочия сенатора Елены Мизулиной от Омской области, передает корреспондент NEWS.ru. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко поблагодарила экс-сенатора Елену Мизулину за законодательную работу и вручила ей почетный знак СФ «За заслуги в развитии парламентаризма».
Это действительно профессионал высочайшего класса, блистательный юрист, человек, который большую часть своей жизни посвятил парламентской деятельности в Государственной Думе и Совете Федерации. У нее есть свой стержень, свое видение и позиция, которую она всегда отстаивает принципиально. Елена Борисовна сделал много хорошего по совершенствованию и модернизации законодательства в сфере семьи, детей и других направлений, — сказала Матвиенко.
Елена Мизулина была назначена на должность сенатора от Омской области в 2015 году. До этого она была депутатом Госдумы шестого созыва и председателем комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Ей присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации». Кроме этого, политик удостоена ряда государственных наград, включая орден Почета и орден Дружбы. Мизулина поблагодарила своих коллег за высокую оценку ее деятельности.
Ранее мандат сенатора сдал бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков, представлявший интересы губернатора Белгородской области. Полномочия 94-летнего политика досрочно прекратили 25 сентября.