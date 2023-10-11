Совфед прекратил полномочия сенатора Елены Мизулиной

Это действительно профессионал высочайшего класса, блистательный юрист, человек, который большую часть своей жизни посвятил парламентской деятельности в Государственной Думе и Совете Федерации. У нее есть свой стержень, свое видение и позиция, которую она всегда отстаивает принципиально. Елена Борисовна сделал много хорошего по совершенствованию и модернизации законодательства в сфере семьи, детей и других направлений, — сказала Матвиенко.