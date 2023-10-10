Стало известно о планах Турции обсудить с Россией конфликт Израиля и Палестины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом пишет ТАСС.

© Газета.Ru

«Я ранее поговорил по телефону с руководителями Палестины, Израиля, Египта, Ливана, Катара, Малайзии. Сегодня я проведу переговоры с господином Путиным. Будет также беседа с [генеральным секретарем ООН Антониу] Гутерришем», — заявил турецкий президент на пресс-конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в Анкаре.

До этого СМИ сообщали, что Эрдоган активно участвовал в переговорных процессах по ситуации с палестино-израильским обострением. В Анкаре заявили о готовности содействовать после решения сторон о прекращении боевых действий.

Известно, что турецкий глава 9 октября провел телефонные переговоры с лидерами Палестины и Израиля.

«Эрдоган вчера уже вмешался в процесс. Он — лидер, который может встречаться с представителями обеих стран», — заключили журналисты.

Президент России Владимир Путин также отмечал, что все стороны конфликта в Израиле должны стремиться свести к нулю ущерб гражданскому населению.