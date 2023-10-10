МИД РФ: Москва работает над тем, чтобы РФ не была включена в списки ФАТФ

Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Россия работает над тем, чтобы не быть включенной в черный или серый список ФАТФ, передает РИА Новости. "Работа ведется, на нас давят... мы сейчас работаем с нашими единомышленниками, с теми, кто пытается нас понять. За нами нет никакого "черного" следа, это все политизировано", - сказал он. Ранее сообщалось, что решение Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) по сохранению статуса России в организации не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом. Об этом заявили в Росфинмониторинге. Также сообщалось, что ФАТФ не стала вносить Россию в свои штрафные списки, в которые попадают финансово неблагонадежные страны. При этом группа оставила в силе приостановку членства РФ в организации на фоне конфликта на Украине. До этого глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что Киев надеется на исключение России из ФАТФ и внесение ее в черный список.