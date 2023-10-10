Путин назвал способ разрешить конфликт Израиля и Палестины

Президент РФ Владимир Путин заявил, что для разрешения конфликта Израиля и Палестины необходимо реализовать решения Совбеза ООН о создании независимого Палестинского государства. Об этом сообщает ТАСС.

Ситуацию вокруг Израиля и сектора Газа Путин прокомментировал на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани 10 октября.

Путин выразил сожаление, что произошло обострение конфликта, и назвал случившееся «ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке».

Российский президент подчеркнул, что США пытались монополизировать урегулирование в регионе и не хотели искать компромиссы, которые были бы приемлемы для всех.

Путин отметил, что политика США не учитывала «коренные интересы палестинского народа».

Палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль 7 октября. По израильским городам были выпущены тысячи ракет, члены ХАМАС проникли в приграничные израильские районы, взяли в заложники мирных жителей и военных.

Израиль начал наносить ответные удары по Газе, 8 октября израильские власти объявили, что страна находится в состоянии войны.

К 10 октября количество жертв с обеих сторон превысило 1600 человек, тысячи человек в Израиле и Газе пострадали.