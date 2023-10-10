Путин назвал способ разрешить конфликт Израиля и Палестины
Президент РФ Владимир Путин заявил, что для разрешения конфликта Израиля и Палестины необходимо реализовать решения Совбеза ООН о создании независимого Палестинского государства. Об этом сообщает ТАСС.
Ситуацию вокруг Израиля и сектора Газа Путин прокомментировал на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани 10 октября.
Путин выразил сожаление, что произошло обострение конфликта, и назвал случившееся «ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке».
Российский президент подчеркнул, что США пытались монополизировать урегулирование в регионе и не хотели искать компромиссы, которые были бы приемлемы для всех.
Путин отметил, что политика США не учитывала «коренные интересы палестинского народа».
Палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль 7 октября. По израильским городам были выпущены тысячи ракет, члены ХАМАС проникли в приграничные израильские районы, взяли в заложники мирных жителей и военных.
Израиль начал наносить ответные удары по Газе, 8 октября израильские власти объявили, что страна находится в состоянии войны.
К 10 октября количество жертв с обеих сторон превысило 1600 человек, тысячи человек в Израиле и Газе пострадали.
Политологи назвали атаку ХАМАС попыткой сорвать поддерживаемую США нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем. В ХАМАС опасаются, что другие арабские страны могут последовать этому примеру, и это будет разрушительно для палестинцев.