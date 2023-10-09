Кадыров рассказал о вручении Путину награды

Президенту России Владимиру Путину вручили орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова за номером один, указ о присвоении которого подписали еще в 2007 году. Об этом в Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров напомнил, что Путина давно наградили высшей наградой республики, однако все это время не было «либо подходящего случая, либо повода» передать орден. По его словам, российский президент внес «неоценимый вклад» в восстановление Чечни и поддержал народ в самый тяжелый период в его историю.

Глава Чечни также назвал эту награду «скромной благодарностью», которую можно выразить Путину от имени чеченского народа.