«Об Украине все забудут»: сбывшиеся пророчества Владимира Жириновского
СМИ обратили внимание на заявление основателя ЛДПР Владимира Жириновского, предсказавшее войну Израиля с ХАМАС и отход украинского кризиса на второй план. Об этом и других «сбывшихся пророчествах» политика читайте в материале «Рамблера».
О Газе и Нагорном Карабахе
В 2004 году Жириновский заявил, что конфликты в секторе Газа и Нагорном Карабахе не прекратятся в 21-м веке.
Как подчеркивал политик, такие конфликты «будут затухать, возникать, затухать, возникать, продолжаться еще многие десятилетия».
Из-за Ближнего Востока «все забудут, что такое Украина»
В передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым», вышедшей в июле 2019 года, Жириновский призвал «учитывать ситуацию на Ближнем Востоке».
«К 2024 году там развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина. Дело идет к третьей мировой войне. Иран - это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события», - отмечал Жириновский.
Заявления политика вспомнили на фоне наступления ХАМАС, начавшегося 7 октября - крупнейшей атаки на Израиль со времен Войны Судного дня 1973 года. В СМИ появилась информация, что спланировать атаку в тайне от израильской разведки ХАМАС помогли иранские спецслужбы.
Последние выборы на Украине
Также в 2019 году Жириновский предупреждал, что на Украине прошли последние в ее истории выборы.
«Больше никаких выборов не будет. Потому что не будет страны под названием «Украина», - писал Жириновский 22 июля 2019 года.
Он отмечал, что если власти Украины продолжат «антирусскую политику», то «проблему придется решать военным путем».
«Раздел и окончательная ликвидация», - подчеркивал политик.
Военное положение, введенное на Украине с 24 февраля 2022 года, предполагает запрет на проведение выборов президента, Верховной рады и органов местного самоуправления. Парламентские выборы, которые должны были пройти в конце октября 2023-го, не состоятся.
«Немирный год»
Выступая в Госдуме 21 декабря 2021 года, Жириновский говорил о противостоянии России с Западом (в тот период Москва направила свои требования по гарантиям безопасности к США и НАТО). Жириновский заявил, что западные страны попробуют затянуть переговоры, предлагая новые встречи и откладывая принятие решений, но Россия ждать не станет.
«Отказываетесь? Тогда мы можем принять другую программу. А какую - вы почувствуете в четыре часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду, 75 лет говорю правду, - это будет год немирный, это будет год, когда, наконец, Россия станет снова великой страной», - сказал тогда Жириновский.