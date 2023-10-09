«Об Украине все забудут»: сбывшиеся пророчества Владимира Жириновского

СМИ обратили внимание на заявление основателя ЛДПР Владимира Жириновского, предсказавшее войну Израиля с ХАМАС и отход украинского кризиса на второй план. Об этом и других «сбывшихся пророчествах» политика читайте в материале «Рамблера».

О Газе и Нагорном Карабахе

В 2004 году Жириновский заявил, что конфликты в секторе Газа и Нагорном Карабахе не прекратятся в 21-м веке.

«Всем выгодны маленькие войны, никому не выгодна война между США, Россией и Китаем. Вот чего боится человечество. Индия и Пакистан пускай воюют, Израиль и Палестина пускай воюют, в Грузии пускай воюют, в Карабахе пускай воюют», - отмечал он.

Как подчеркивал политик, такие конфликты «будут затухать, возникать, затухать, возникать, продолжаться еще многие десятилетия».

Из-за Ближнего Востока «все забудут, что такое Украина»

В передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым», вышедшей в июле 2019 года, Жириновский призвал «учитывать ситуацию на Ближнем Востоке».

«К 2024 году там развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина. Дело идет к третьей мировой войне. Иран - это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события», - отмечал Жириновский.

Заявления политика вспомнили на фоне наступления ХАМАС, начавшегося 7 октября - крупнейшей атаки на Израиль со времен Войны Судного дня 1973 года. В СМИ появилась информация, что спланировать атаку в тайне от израильской разведки ХАМАС помогли иранские спецслужбы.

Последние выборы на Украине

Также в 2019 году Жириновский предупреждал, что на Украине прошли последние в ее истории выборы.

«Больше никаких выборов не будет. Потому что не будет страны под названием «Украина», - писал Жириновский 22 июля 2019 года.

Он отмечал, что если власти Украины продолжат «антирусскую политику», то «проблему придется решать военным путем».

«Раздел и окончательная ликвидация», - подчеркивал политик.

Военное положение, введенное на Украине с 24 февраля 2022 года, предполагает запрет на проведение выборов президента, Верховной рады и органов местного самоуправления. Парламентские выборы, которые должны были пройти в конце октября 2023-го, не состоятся.

«Немирный год»

Выступая в Госдуме 21 декабря 2021 года, Жириновский говорил о противостоянии России с Западом (в тот период Москва направила свои требования по гарантиям безопасности к США и НАТО). Жириновский заявил, что западные страны попробуют затянуть переговоры, предлагая новые встречи и откладывая принятие решений, но Россия ждать не станет.