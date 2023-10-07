Лавров прокомментировал ситуацию в секторе Газа

Министры иностранных дел России и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри отметили необходимость прекращения эскалации в секторе Газа. Фрагмент заявления египетского МИД передает РИА Новости.

Новый виток эскалации на Ближнем Востоке произошел 7 октября.

В ходе состоявшегося телефонного разговора министры подчеркнули необходимость прекращения вооруженных столкновений, говорится в релизе. Шукри сказал российскому коллеге о важности принятия Совбезом ООН ответственности мер, направленных за защиту прав палестинцев, добавили в МИД Египта.