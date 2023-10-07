Глава Чечни Кадыров предложил отменить выборы президента из-за СВО

«Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил временно отменить предстоящие выборы президента РФ из-за спецоперации или же провести их с одним кандидатом – Путиным», – передают очевидцы из Грозного.

Такое заявление Рамзан Кадыров сделал на мероприятии, посвященном дню рождения Владимира Путина, которому исполнилось сегодня 71 год. Отметим, согласно действующему законодательству, на выборах президента не может быть одного кандидата, минимум два. Ранее «ФедералПресс» с губернаторами подвел политические итоги недели.