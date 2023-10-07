Лукашенко обратился к Путину в день его 71-летия

"Избранный вами жизненный путь - это яркий и убедительный пример беззаветного служения Отечеству. Ваши патриотизм, уважение к многовековому историческому и культурному наследию своей страны, твердое отстаивание ее интересов на международной арене снискали заслуженное народное признание", - говорится в поздравлении, текст которого приводит пресс-служба президента республики.