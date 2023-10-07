Антонов отреагировал на решение США выслать двух российских дипломатов

Государственный департамент Соединенных Штатов не объяснил причину высылки двух дипломатов России, фактически руководствуясь принципами мести, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает РИА Новости.

По сообщению агентства, Москва не заинтересована в эскалации, но в случае продолжения недружественных действий ответит жестко и решительно. Дипломат отмечает, что на его просьбу прокомментировать в американском внешнеполитическом ведомстве причину таких действий, «собеседники не смогли привести аргументов».

«Если за таковой не считать ссылку на то, что, дескать, власти страны пребывания не обязаны ничего объяснять. Таким образом, фактически мы имеем дело с банальной местью, что не делает чести американской дипломатии», — указал дипломат.

По словам Антонова, высланных из Москвы сотрудников американского посольства «уличили в действиях, не совместимых с дипломатической работой», они занимались «вмешательством во внутренние дела, пытались нанести ущерб нацбезопасности России». Посол отметил, что любые подобные шаги будут решительно пресекаться и получат адекватный ответ.

Подчеркивается, что в Госдепе США при вручении ноты об объявлении сотрудников персонами нон грата Антонову говорили об отсутствии намерений афишировать это и делиться деталями с прессой.

«Администрации важно показать, что недавнее выдворение американских дипломатов из России за подрывную деятельность не осталось без ответа», — сообщил он.