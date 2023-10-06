Путин раскрыл конечную цель спецоперации

Завершение специальной военной операции — вопрос не взятия под контроль определенных территорий, а гарантий безопасности народов России. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Дело не в территориях, а в гарантии безопасности народов России и Российского государства. А это более сложный вопрос, чем какая-то территория», — прокомментировал президент.

Путин отметил, что необходимо обеспечить безопасность тех, кто считает Россию своей родиной. Президент также подчеркнул, что российские силы продвинулись вперед на глубину до 1,6 километра сразу на 12 участках.