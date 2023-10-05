«Человек крайних убеждений»: Путин пошутил о муже Симоньян

Вопрос о том, где и когда остановится Россия в процессе СВО на Украине, требует дискуссий, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос главного редактора RT Маргариты Симоньян в ходе дискуссионного клуба «Валдай». При этом он пошутил, что боится об этом разговаривать с ее мужем — Тиграном Кеосаяном — из-за его «крайних убеждений».

Дело не в территориях, дело в гарантиях безопасности народов России и российского государства. <…> С вашим мужем (Кеосаяном. — NEWS.ru) я боюсь разговаривать, он если не экстремист, то человек крайних убеждений, но с вами мы подискутируем, — пошутил Путин.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» заявил, что СВО может продлиться еще два-три года. Парламентарий подчеркнул, что Россия сталкивается с серьезным противником и нельзя недооценивать его силу.

Толстой также выразил сожаление по поводу того, что СВО затянулась, признавая, что она требует значительных ресурсов и стоит очень дорого.