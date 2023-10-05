Одесса, Николаев и Харьков, которые находятся территориально на Украине, являются русскими городами. Об этом в эфире телеканала "Крым 24" заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Они должны быть нашими по историческому праву. Со всех сторон без исключения", – подчеркнул он.
Глава Крыма также добавил, что действующие власти Украины ради собственной выгоды вынуждают людей ехать в зону боевых действий.
Ранее политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон заявлял, что украинская сторона, отказываясь от проведения переговоров с РФ, может потерять Харьков и Одессу.
Бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано добавил, что уступки Зеленского сделают его целью для неонацистов, так как он не смог захватить освобожденные территории, в частности Крым.