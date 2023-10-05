Одесса, Николаев и Харьков, которые находятся территориально на Украине, являются русскими городами. Об этом в эфире телеканала "Крым 24" заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Они должны быть нашими по историческому праву. Со всех сторон без исключения", – подчеркнул он.

Глава Крыма также добавил, что действующие власти Украины ради собственной выгоды вынуждают людей ехать в зону боевых действий.

Ранее политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон заявлял, что украинская сторона, отказываясь от проведения переговоров с РФ, может потерять Харьков и Одессу.