Путин принял участие в церемонии завоза топлива на АЭС «Руппур» в Бангладеш
Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг, 5 октября, принял участие в церемонии завоза ядерного топлива на атомную электростанцию «Руппур» в Бангладеш. Он отметил, что возведение объекта идет по графику.
Станция строится по российскому проекту. Президент России отметил, что она сможет обеспечивать около 10 процентов потребностей страны в энергии. Путин добавил, что Бангладеш является давним другом и партнером России.
— Российские и бангладешские инженеры, атомщики, строители, рабочие трудятся слаженно, дружно. И сооружение АЭС идет по графику. Ежедневно на стройке задействованы более 20 тысяч человек, большинство из которых, об этом тоже уже говорили, — это граждане Бангладеш, — цитирует Путина РИА Новости.
Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в формате видеоконференции в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 первой в Турции атомной электростанции «Аккую», строящейся госкорпорацией «Росатом».
Турецкое руководство рассчитывает, что выработка энергии на АЭС «Аккую» начнется в следующем году. Министр также указал, что АЭС «будет работать не менее 80 лет» и сможет обеспечивать до 10 процентов годовых потребностей государства.
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что АЭС «Аккую» обладает всеми необходимыми показателями, чтобы ее можно было назвать самой безопасной в мире. По его словам, процессы при строительстве станции шли по принятым международным стандартам и методикам безопасности агентства.