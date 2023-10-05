Путин принял участие в церемонии завоза топлива на АЭС «Руппур» в Бангладеш

Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг, 5 октября, принял участие в церемонии завоза ядерного топлива на атомную электростанцию «Руппур» в Бангладеш. Он отметил, что возведение объекта идет по графику.

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Станция строится по российскому проекту. Президент России отметил, что она сможет обеспечивать около 10 процентов потребностей страны в энергии. Путин добавил, что Бангладеш является давним другом и партнером России.

— Российские и бангладешские инженеры, атомщики, строители, рабочие трудятся слаженно, дружно. И сооружение АЭС идет по графику. Ежедневно на стройке задействованы более 20 тысяч человек, большинство из которых, об этом тоже уже говорили, — это граждане Бангладеш, — цитирует Путина РИА Новости.

Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в формате видеоконференции в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 первой в Турции атомной электростанции «Аккую», строящейся госкорпорацией «Росатом».

Турецкое руководство рассчитывает, что выработка энергии на АЭС «Аккую» начнется в следующем году. Министр также указал, что АЭС «будет работать не менее 80 лет» и сможет обеспечивать до 10 процентов годовых потребностей государства.