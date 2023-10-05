Политолог заявил, что США выгодна политика Турции на Кавказе

США захотели ослабить Россию за счет политики Турции на Кавказе, Вашингтон видит в действиях Анкары свою выгоду, заявил политолог Владимир Аватков. Эксперт напомнил, что еще в 90-е годы США поддерживали турецкие движения на пространстве СССР, так как сами не могли в этом разобраться, пишет ИА SM.News.

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Эта политика Америке выгодна. Они еще в 90-е годы поддерживали все турецкие движения на пространстве бывшего СССР, особенно, на Юге, на постсоветском Востоке. Почему? Потому что не очень хорошо разбирались, — пояснил политолог.

По его словам, США при этом не могут полностью поддерживать Турцию — в последнее время государство начало проявлять больше самостоятельности, что «страшно раздражает» Вашингтон. Интересы Анкары не всегда соответствуют интересам США, подчеркнул эксперт.

Аватков заявил, что Вашингтон делегировал Анкаре часть полномочий на кавказском направлении ради противодействия России. Он уточнил, что Турция на данном этапе выстраивает коридоры между Востоком и Западом, преимущественно в сторону Каспия. Политолог отметил, что Армению при этом пытаются «оттаскивать» от России Франция и США, в то время как за счет Анкары Запад рассчитывает отделить от России Азербайджан.

Смысл-то один. В итоге после визита Эрдогана, забегая вперед, в Нахичевань, созвонились турецкая сторона и американская, договорились обсуждать и координировать вопрос создания Зангезурского коридора. Вот, о чем идет речь-то, — пояснил Аватков.