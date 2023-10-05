Путин обратился к учителям
Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя и заявил, что в стране продолжат активно строить и ремонтировать школы. Обращение опубликовано на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что учитель - не просто профессия, а призвание, благородная и важнейшая миссия.
«Ваш труд, терпение, забота и поддержка помогают каждому раскрыть свои способности, лучшие человеческие качества, обрести знания и духовные ценности, которые навсегда станут надежной опорой в жизни», - обратился Путин к учителям.
Он подчеркнул, что своих любимых учителей и их советы люди даже спустя много лет вспоминают с признательностью.
Путин отметил, что в России создают современную образовательную среду и для школьников, и для учителей, обновляя учебники и образовательные программы при участии педагогов.
«Мы продолжим активно строить школы, ремонтировать уже существующие школьные здания, а это в том числе более комфортные условия работы и для самих преподавателей», - заявил президент.
Он напомнил, что 2023 год в России - Год педагога и наставника, и это «еще один знак глубокого, искреннего уважения» к труду педагогов. Путин подчеркнул, что в России обязательно расширят меры поддержки учителей.
Ранее Путин поделился воспоминаниями о своих педагогах Тамаре Чижовой и Вере Гуревич и рассказал об их доброте. Чижова была первой учительницей Путина, а Гуревич - его классной руководительницей и преподавала немецкий язык. Президент подчеркивал, что до сих пор поддерживает с ней отношения.