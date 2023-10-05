Путин обратился к учителям

Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя и заявил, что в стране продолжат активно строить и ремонтировать школы. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что учитель - не просто профессия, а призвание, благородная и важнейшая миссия.

«Ваш труд, терпение, забота и поддержка помогают каждому раскрыть свои способности, лучшие человеческие качества, обрести знания и духовные ценности, которые навсегда станут надежной опорой в жизни», - обратился Путин к учителям.

Он подчеркнул, что своих любимых учителей и их советы люди даже спустя много лет вспоминают с признательностью.

Путин отметил, что в России создают современную образовательную среду и для школьников, и для учителей, обновляя учебники и образовательные программы при участии педагогов.

«Мы продолжим активно строить школы, ремонтировать уже существующие школьные здания, а это в том числе более комфортные условия работы и для самих преподавателей», - заявил президент.

Он напомнил, что 2023 год в России - Год педагога и наставника, и это «еще один знак глубокого, искреннего уважения» к труду педагогов. Путин подчеркнул, что в России обязательно расширят меры поддержки учителей.