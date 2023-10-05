Губернатор Забайкалья спас кошку от стаи собак в центре Читы

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов накинулся на стаю собак в центре Читы, чтобы спасти кошку, которую пытались загрызть. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь главы региона Ирина Парфенова.

"Это произошло сегодня возле здания образовательного центра "Эврика" после мероприятия ко Дню учителя. Губернатор сказал, что кота сильно покусали", - пояснила Парфенова.

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Издание "Чита.Ру" со ссылкой на очевидцев сообщило, что Осипов вышел из образовательного центр и направлялся к машине. В этот момент три агрессивные собаки напали на кошку. Губернатор вместе с помощником отогнал псов, ударив одного из них. Все животные были с бирками на ушах.

Рассказать о подробностях произошедшего Осипов отказался, предложив обратиться к руководителю Госветслужбы Забайкалья Андрею Лиму. ТАСС запросил комментарий в его пресс-службе.

Проблема бездомных собак в регионе

Проблема контроля за бездомными животными была поднята в Забайкалье в конце января 2022 года, когда при нападении стаи собак в селе Домна Читинского района погибла семилетняя девочка. Тогда в регионе ввели режим повышенной готовности, однако проблема сохранилась -- в декабре 2022 года при нападении собак погибла 68-летняя жительница села Хадакта Улетовского района. В апреле этого года в Чите вновь ввели режим повышенной готовности из-за учащения случаев нападения собак на людей. Исполняющий обязанности руководителя администрации Читы Андрей Гренишин обращался к депутатам Законодательного собрания Забайкальского края и Госдумы с предложением изменить федеральное законодательство, разрешив усыплять гуманным способом "невостребованных животных".