Представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова предостерегла Армению от отключения российских телеканалов и заявила, что их запрет противоречит принципам демократии. Трансляция брифинга по вопросам внешней политики доступна на YouTube.

Захарова раскритиковала идею отключения российских телеканалов в Армении.

«Если такие мысли бродят там, то, думаю, надо себе отдавать отчет в том, что своими заявлениями они просто ставят крест на тех демократических принципах, о которых заявляли в качестве приоритета», — высказалась она.

Дипломат также усомнилась в том, что инициатива отражает официальную позицию Еревана, и призвала властей дать комментарий по этому поводу.

«Насколько заявления о блокировании отражают позицию официального Еревана, нужно спросить у них. Пусть это Ереван комментирует», — заявила она. Захарова напомнила, что представители российских СМИ уже оказывались в «стоп-листах» Армении.

30 сентября депутат фракции «Гражданский договор» Лусине Бадалян заявила, что в Армении допустили отключение российских телеканалов. При этом она отметила, что принятие подобных мер необходимо, когда существует некая угроза безопасности государства.