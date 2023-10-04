Песков прокомментировал статью о «тайном совещании» по Карабаху

Пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал публикацию о «тайном совещании» США, Евросоюза и РФ перед событиями в Нагорном Карабахе. Как сообщает РИА Новости, представитель Кремля заявил, что контакты по региону были, однако не так, как это описано в публикации издания Politico.

Напомним, что ранее газета Politico со ссылкой на собственные источники сообщила, что чиновники из США, Евросоюза и РФ за два дня до начала операции Азербайджана в Нагорном Карабахе провели переговоры в Турции для обсуждения урегулирования ситуации. В публикации утверждается, что главной целью встречи было оказание давления на Азербайджан для прекращения девятимесячной блокады непризнанной республики. США представлял старший советник по переговорам на Кавказе Луи Боно, ЕС — представитель союза в регионе Тойво Клаара, а Россию — спецпосланник президента по отношениям между Арменией и Азербайджаном Игорь Ховаев.

Песков отметил, что все было «не совсем так, как это описывают». В тексте, по словам пресс-секретаря, много неточностей и ошибок.

«Определенные контакты по Карабаху были, они, естественно, имели место, но это не те переговоры, о которых там написано», — подчеркнул он.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. В Степанакерте сообщили о ракетно-артиллерийских ударах по всей линии соприкосновения. Днем 20 сентября стало известно, что при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Среди условий — полный вывод оставшихся подразделений ВС Армении, расформирование и полное разоружение военных Нагорного Карабаха.