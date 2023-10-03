Посла Молдавии вызвали в российский МИД

МИД России вызвал посла Молдавии в РФ Лилиану Дарию и выразил ей протест из-за давления в республике на русскоязычные СМИ. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«Молдавской стороне заявлен решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии, очередным проявлением которого стало решение о высылке из страны 13 сентября руководителя информагентства "Sputnik Молдова" Виталия Денисова », — говорится в тексте.

Также Дарий сообщили о принятой в ответ на действия Молдавии мере — запрете на въезд в РФ ряду лиц, которые имеют прямое отношение к «ограничению свободы слова и прав российских журналистов в республике и разжиганию антироссийских настроений».