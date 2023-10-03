В Токио заявили об ухудшении отношений между РФ и Японией

«За последний год было практически разрушено все то, что было построено господином Абэ и господином Путиным в части укрепления и развития русско-японских отношений», — поделился Судзуки.

Он выразил надежду, что российско-японские отношения когда-либо вернутся к тому состоянию, которое было достигнуто Путиным и Абэ.

До этого глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что Токио поражает зигзагами заявлений об отношениях с Москвой. Так он отреагировал на заявления японской стороны о «незаконной оккупации» Южных Курил.