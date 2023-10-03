Зюганов отреагировал на уход бывшего премьера СССР Рыжкова из Совфеда

«Хочу сказать, что такого рода люди — незаменимые. Все мы уникальны, индивидуальны, но с такой биографией и послужным списком в стране людей остается все меньше и меньше. Понимаете, это эпоха целая, самая настоящая», — сказал Зюганов.

Николаю Рыжкову 94 года. Он занимал пост сенатора от Белгородской области с 2003 года. Рыжков был председателем Совмина СССР с 1985-го по 14 января 1991 года. Он должен был принимать участие в первых и единственных выборах президента СССР в марте 1990 года — его кандидатура была внесена народным депутатом от Латвийской ССР Виктором Алкснисом. Однако в ходе дискуссий на III Съезде народных депутатов Рыжков и другой кандидат Вадим Бакатин сняли свои кандидатуры, оставив в списке для голосования только Михаила Горбачева