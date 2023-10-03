Путин обсудил с членами Совбеза вопросы развития Севера
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянным членами Совета безопасности РФ, на котором обсудил с ними развитие северных регионов страны.
"Мы поговорим сегодня о вопросах, связанных с развитием Севера. Это касается и Северного морского пути, континентального шельфа и некоторых других вопросов", - сказал глава государства и передал слово министру природных ресурсов Александру Козлову.
В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.