Экс-депутат рассказал о попытке восстановить СССР в 1993 году

В дни осады Белого дома в сентябре-октябре 1993 года сторонниками президента Бориса Ельцина депутаты Верховного Совета продолжали проводить заседания, и в разгар противостояния нардеп Анатолий Бароненко предложил коллегам денонсировать Беловежские соглашения, подписанные 8 декабря 1991 года лидерами РСФСР, Украины и Белоруссии и прекращавшие существование СССР. Об этом «Ленте.ру» рассказал сам экс-депутат Бароненко, бывший в те годы членом парламентского комитета по науке и образованию.

По словам бывшего парламентария, во время противостояния пропрезидентским силам, он выступил на митинге перед защитниками Дома советов, известного также как Белый дом, и предложил денонсировать Беловежские соглашения и тем самым попытаться де-юре восстановить Советский Союз.

Бароненко рассказал, что ему уже тогда стало понятно, что противостояние обречено, однако, денонсировав эти соглашения, парламент мог бы уйти чистым перед историей.

Из Президиума мне ответили, что, мол, «сейчас не время» [денонсировать соглашения]. А другого времени и не было, - Анатолий Бароненко

Также он отметил, что атмосфера в Белом доме была очень напряженной, и объявленный министром обороны Владислав Ачалов предупреждал, что у баррикад может начаться стрельба.

«Правительственные войска приближаются (...) Если они подойдут к баррикадам еще на метр, добавил он, мы откроем огонь», — вспомнил Бароненко слова Ачалова.