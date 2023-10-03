Экс-премьер СССР Рыжков досрочно покинул Совфед

Бывший председатель Совета министров СССР, член Совета Федерации от Белгородской области Николай Рыжков досрочно освобожден от полномочий сенатора. Об этом сообщается на сайте Совфеда.

«Прекратить досрочно 25 сентября 2023 года полномочия сенатора Российской Федерации Рыжкова Николая Ивановича», — указано в сообщении.

Рыжков занимал пост в Совфеде с 2003 года. Политик был старейшим сенатором палаты: ему исполнилось 94 года, отмечает телеканал «360».