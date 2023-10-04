С таким заявлением выступила Ольга Козырева.

Как рассказали РИА Новости в Хамовническом суде Москвы, экс-глава «Роснано» направил обращение в инстанцию. В нём он попросил рассмотреть дело без его участия. В заседаниях примут участие представители Чубайса. Ближайшее назначено на 19 октября.

В 2017 году Анатолий Чубайс написал заявление о краже имущества из расположенного в деревне Переделки в Одинцовском районе Подмосковья жилого комплекса. Сумма ущерба оценивалась в 70 млн рублей. Основной фигурант дела — бывший партнёр Чубайса Илья Сучков, он обвиняется в двух эпизодах покушения на мошенничество в особо крупном размере и краже в особо крупном размере. Также по делу проходят член ликвидированной Верховным судом партии «ПАРНАС» Муса Садаев, охранник Антон Поляков и директор ЧОПа «Аргус» Алексей Уляхин.