Лавров: Трюдо смотрится жалко, оправдываясь за чествование нациста в парламенте

Он добавил, что спикер канадского парламента знал, что чествует именно нациста. "Думаю, тут любой здравомыслящий человек понимает, что не могло быть так, как пытается изобразить дело Трюдо. Конечно, все знали: спикер парламента знал, служба безопасности знала - человек известный. Он не скрывал своих взглядов, многие его знают. Ну а то, что Трюдо заявляет по этому поводу, - мне жалко на него смотреть, он все-таки называется премьер-министром. И когда он вместе с [президентом Украины Владимиром] Зеленским аплодировал и поднимал вверх кулак, приветствуя этого нациста, - конечно, они прекрасно обо всем знали", - сказал Лавров.