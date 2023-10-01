Стало известно, примет ли Путин участие в заседании клуба «Валдай»

Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». График главы государства был озвучен в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1», фрагмент которой опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин. На заседании «Валдая» планируется речь президента РФ.

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В графике главы государства на предстоящую неделю также указано участие в заседании попечительского совета фонда «Талант и успех», совещание с членами Совбеза РФ и другие мероприятия.