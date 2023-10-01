В МИД РФ обвинили Запад в давлении на Латинскую Америку

Запад оказывает давление на страны Латинской Америки из-за их отказа поставлять оружие на Украину , но позиция государств континента по этому вопросу принципиальна. Об этом заявил ТАСС директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин на полях конференции " Россия - Латинская Америка".

"Безусловно, есть давление [со стороны Запада] на этот счет, прежде всего в том, что касается видов вооружения российского или советского производства, которые имеются у наших латиноамериканских партнеров, и иных видов [вооружений]", - сказал дипломат.

Он указал, что, несмотря на давление, "позиция латиноамериканцев очень четкая и состоит в том, что поставки вооружений в зону конфликта приведут лишь к осложнению ситуации, разрастанию того конфликта, против чего латиноамериканцы выступают принципиально".