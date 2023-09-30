В Совфеде объяснили, о каких новых регионах России говорил Медведев

По итогам спецоперации в состав России могут войти еще шесть областей, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Комментируя высказывание заместителя секретаря Совбеза Дмитрия Медведева о том, что новых регионов в составе России будет больше, он уточнил, что речь идет о Николаевской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Сумской и Днепропетровской областях.