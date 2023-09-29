Мишустин освободил Кима от должности замминистра цифрового развития
Заместитель министра цифрового развития Дмитрий Ким, отвечавший в министерстве за выработку госполитики в сфере электросвязи, освобожден от своей должности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Освободить Кима Дмитрия Матвеевича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по его просьбе", - говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.