Президент России Владимир Путин, выступая на международной парламентской конференции Россия — Латинская Америка, вспомнил о встречах с Фиделем Кастро. Глава РФ охарактеризовал его как «глыбу». Трансляция доступна на Rutube-канале ТАСС.

Свою речь Путин начал со слов о том, что у РФ и Латинской Америки во взглядах на международные вопросы «традиционно много общего», в том числе стремление к независимости. Он указал, что история континента полна «тому самых ярких примеров». В частности, он привел в пример период борьбы с колониализмом и нацгероя Симона Боливара.

«Так было и во второй половине прошлого века, когда континент дал миру таких беззаветных борцов за справедливость и социальное равенство как Сальвадор Альенде, Эрнесте Чегевара, Фидель Кастро», — добавил Путин, на что зал отреагировал аплодисментами.