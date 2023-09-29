«Знаю, что в ваших рядах вместе с вами практически в окопе сражались и ещё два бойца, которые пришли добровольно в Вооружённые силы из мест лишения свободы. Они погибли. Во-первых, хочу сказать, что мы все люди, каждый может совершить какие-то ошибки, они когда-то их совершали, но отдали жизнь за Родину. Они искупили свою вину в полной мере, это первое», — отметил Путин.