В МИД оценили работу МАГАТЭ

«Мы исходим из того, что миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС отвечает нашим интересам. Кстати, именно мы пригласили международных экспертов на постоянной основе там разместиться», — подчеркнул представитель МИД.

Он также добавил, что глава агентства Рафаэль Гросси придерживается нейтральной позиции по конфликту на Украине. Гросси понимает, что МАГАТЭ — это не политическая организация, у агентства технический мандат, и он всегда старается себя вести соответствующим образом, отметил Ульянов.