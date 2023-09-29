Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать, обсуждалась ли во время встречи Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым тема избиения обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля сыном Кадырова Адамом.

"Мы дали об этой встрече всю информацию, которая была необходима", - сказал Песков.

Путин провел встречу с главой Чечни в четверг, 28 сентября. В понедельник Кадыров написал в своем Telegram-канале, что его сын Адам ранее избил обвиняемого в сожжении Корана Журавеля, и назвал его поступок правильным.

Уголовное дело в отношении Никиты Журавеля, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), передали для дальнейшего расследования в следственное управление СК России по Чеченской Республике.