Путин предложил денонсировать конвенцию Совета Европы по нацменьшинствам

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Рамочной конвенции Совета Европы (СЕ) о защите национальных меньшинств. Текст документа размещен в думской электронной базе.

"Денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года", - указывается в документе.

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Как отмечается в пояснительной записке, резолюция Комитета министров Совета Европы от 27 сентября 2022 года существенно ограничила полномочия российского эксперта в Консультативном комитете, созданном для мониторинга выполнения странами - участниками Рамочной конвенции своих обязательств в области защиты национальных меньшинств. Кроме того, РФ лишилась возможности "участвовать в выработке решений по интересующим вопросам и отслеживать на международном уровне случаи нарушения прав национальных меньшинств, в первую очередь русскоязычного населения за рубежом".

"С учетом того, что прекращение участия в данном международном договоре позволит избежать дискриминационного отношения к Российской Федерации в рамках данного мониторингового механизма Совета Европы и не нанесет ущерба соблюдению прав национальных меньшинств, предлагается денонсировать Рамочную конвенцию", - отмечается в документе.

Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года. В заявлении указывалось, что "государства НАТО и Евросоюза последовательно превращают организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась структура". Это было ответом на решение Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) о приостановке прав РФ в Комитете и Парламентской ассамблее СЕ "в связи с вооруженным вторжением на Украину".