Посол: российские дипломаты в Италии ощутили рост цен

Российский посол в Риме Алексей Парамонов заявил, что дипломаты РФ также ощутили на себе резкий рост цен на услуги ЖКХ после того, как Италия сократила поставки российского газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Посол отметил, что Италия по собственной инициативе сократила закупки российского дешевого газа с 30 миллиардов до восьми миллиардов кубометров и планирует полностью отказаться от российских энергоносителей. Из-за этого итальянским властям пришлось потратить больше денег - на поиск новых поставщиков, доставку и логистику.

«Параллельно взлетели цены на услуги ЖКХ, продукты первой необходимости и так далее. Чувствуем это даже сами по выросшим почти в два раза счетам за электроэнергию, поступающим в посольство с начала этого года», - подчеркнул Парамонов.

По его словам, власти Италии не дают жителям страны «внятного объяснения» причин кризиса, хотя важную роль в нем сыграли санкции против России и «подрыв Западом устойчивой модели экономического взаимодействия» с РФ.

Ранее МИД России опубликовал доклад о нарушениях прав россиян за рубежом. В докладе, в частности, говорилось, что российские дипломаты в Италии регулярно получают от соотечественников жалобы на угрозы.