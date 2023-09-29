Посол РФ в Италии заявил, что Зеленский стал маленьким фюрером
Украинский лидер Владимир Зеленский превратился в маленького фюрера, который вовсе не защищает европейскую цивилизацию. Об этом высказался посол РФ в Риме Алексей Парамонов.
«Киев исповедует идеологию гитлеровских преступников и их пособников – Бандеры, Шухевича и Коновальца, которая предусматривает «освобождение» от всего русского и отказ от собственной истории. Это идеология маленького фюрера, в которого превратил себя обитающий сейчас на Банковой персонаж», – отметил посол.
При этом, итальянцы, по словам Алексея Парамонова, уверены, что украинские власти и Владимир Зеленской борются с фашизмом. Он добавил, что собеседникам приходится объяснять, что происходит в действительности.
Посол также подчеркнул, что жители Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона хотели уйти от этой идеологии и подтвердили это голосами на референдуме.
Ранее «ФедералПресс» писал, что во Франции призвали Зеленского покинуть пост президента Украины.