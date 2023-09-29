Посол России назвал Зеленского «маленьким фюрером»

«Киев исповедует идеологию гитлеровских преступников и их пособников – Бандеры, Шухевича и Коновальца, которая предусматривает «освобождение» от всего русского и отказ от собственной истории. Это идеология маленького фюрера, в которого превратил себя обитающий сейчас на Банковой персонаж», – отметил посол.