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Посол России заявил, что Италия стала участником конфликта на Украине

Посол России в Риме Алексей Парамонов заявил, что Италия стала опосредованным участником конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.

Посол России заявил, что Италия стала участником конфликта на Украине
© ТАСС

"Рим включился во все возможные антироссийские действия – поставку вооружений и разведывательных данных киевскому режиму, распространение антироссийской украинской пропаганды и так далее. Увы, как и остальные страны НАТО, Итальянская Республика опосредованно стала участником украинского конфликта на стороне Зеленского", - заявил Парамонов.

Он добавил, что несмотря на огромный ущерб, который понесли отношения России и Италии с 2022 года, точка невозврата все еще не пройдена и существует шанс на восстановление дружбы.

Ранее посол России в Италии Алексей Парамонов призвал представителей диаспоры и дипломатов убедить руководство страны изменить политику в отношении РФ. По словам дипломата, в настоящий момент из-за политики итальянского правительства разрушается наследие многолетнего сотрудничества двух стран.

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