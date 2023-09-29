"Рим включился во все возможные антироссийские действия – поставку вооружений и разведывательных данных киевскому режиму, распространение антироссийской украинской пропаганды и так далее. Увы, как и остальные страны НАТО , Итальянская Республика опосредованно стала участником украинского конфликта на стороне Зеленского", - заявил Парамонов.

Он добавил, что несмотря на огромный ущерб, который понесли отношения России и Италии с 2022 года, точка невозврата все еще не пройдена и существует шанс на восстановление дружбы.