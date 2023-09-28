Политолог назвал «дипломатическими хитростями» разговоры о признании режима талибов
Принятие политики «Талибана» возможно только в том случае, если СБ ООН снимет санкции в отношении лидеров движения, признанного в РФ террористическим. В эфире радиостанции «Говорит Москва» руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко также отметил, что Москва не заинтересована в дружбе с талибами, но вынуждена взаимодействовать с «хищником» пока для него не нашли «намордник».
«Самым главным маркером того, что мировое сообщество готово признать режим талибов, будет внесение Советом безопасности ООН предложения по отмене персональных санкций по лидерам талибов. Если этот процесс будет запущен, тогда сделается первый шаг к признанию. До тех пор, пока этих инициатив нет, все разговоры о признании режима талибов — не более чем дипломатические хитрости. Каких-то серьёзных планов у Москвы на сотрудничество с талибами нет.
Сегодня задача московского формата будет заключаться в том, чтобы поглаживать хищника пока к нему не нашли намордник, и вот когда этот намордник будет найден, тогда Россия сможет более жёсткую линию занять в отношении афганской ситуации, но пока приходится маневрировать между разными полюсами».
Ранее в МИДе РФ допустили признание временного правительства талибов. По словам спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабулова, его представители должны это заслужить, выполнив обязательства.
По решению Верховного суда России от 14 февраля 2003 года движение «Талибан» признано террористической организацией, его деятельность в нашей стране запрещена.