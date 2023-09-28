Политолог назвал «дипломатическими хитростями» разговоры о признании режима талибов

«Самым главным маркером того, что мировое сообщество готово признать режим талибов, будет внесение Советом безопасности ООН предложения по отмене персональных санкций по лидерам талибов. Если этот процесс будет запущен, тогда сделается первый шаг к признанию. До тех пор, пока этих инициатив нет, все разговоры о признании режима талибов — не более чем дипломатические хитрости. Каких-то серьёзных планов у Москвы на сотрудничество с талибами нет.