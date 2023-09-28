Госдума одобрила сроки до пяти лет лишения свободы за оправдание экстремизма

За пропаганду и оправдание экстремизма - например, стрельбы в школах - будет грозить срок до пяти лет лишения свободы. Такой законопроект Госдума одобрила в первом чтении.

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В своем законопроекте депутаты из фракции "Единая Россия"предложили скорректировать статью 280 Уголовного кодекса РФ, которая устанавливает ответственность за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

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Согласно инициативе, санкции за оправдание или пропаганду экстремизма будут такими же, что и за призывы. То есть смогут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей или лишить свободы на срок до четырех лет, если не было отягчающих обстоятельств. Однако если преступление было совершено с использованием интернета, срок лишения свободы может достигать пяти лет.

Согласно законопроекту, к оправданию экстремизма относится публичное заявление о признании идеологии и практики экстремизма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. При этом пропагандой экстремизма авторы предложили считать распространение материалов, убеждающих в допустимости экстремистской деятельности, ее привлекательности.

Как заявил один из авторов поправок, председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, главная цель законопроекта - защитить детей от вовлечения в действия, которые представляют угрозу их жизни.

"Сегодня детская аудитория является предметом и объектом внимания западных спецслужб и специально созданных для этого организаций", - подчеркнул поалитик.

Он напомнил, что еще недавно в интернете массово распространялись отдельные группы смерти, которые вовлекали детей в самоубийства. Однако депутаты приняли ряд законов, которые купировали эти явления, так как вовлечение в суицид было приравнено к умышленному убийству". Однако, по словам главы комитета, появились "новые вызовы и новые испытания для детей". Это "массшутинг, оправдание массовых убийств, - указал Пискарев.

- К сожалению, мы пережили трагедии, которые имели место быть в нашей стране. Поэтому, мы не должны допустить распространения этой заразы, которая сегодня вовлекает наших детей и молодежь в этот деструктив".

Не все депутаты однозначно поддержали проект. Так, от сомнениях от лица однопартийцев заявил замглавы фракции "Справедливая Россия - За правду" Валерий Гартунг. По его словам, экстремистские деяния описаны настолько расплывчато, что под указанную статью УК РФ, по его словам, можно подтянуть критику избирательных комиссий, допустивших фальсификацию.

Джамаладин Гасанов, депутат ГД:

- В современном обществе не может быть место оправданию терроризма.

Раньше мы сильно удивлялись постоянным репортажам из США о расстреле школьников учеником этой же школы. Не могли понять, что толкает учащихся в благополучной Америке идти на преступление. К сожалению, такие истории стали происходить и у нас в стране. Тогда сразу же назвали основную причину - популяризация компьютерных игр со стрельбой. Это, по мнению специалистов, толкало и толкает подростков к совершению преступлений.

Вспомните истории с расстрелами детей в колледже одной из республик или такой же расстрел в школе. Виновные были членами различных компьютерных сект. Постоянно играли в стрелялки - шутинг. Они стали воспринимать себя непобежденными. Неокрепший мозг уровнял киберализм - виртуальный мир - с реальным. И они вышли на тропу войны.

Виновные, конечно, понесли наказания, но тут возникла новая беда. У этих подростков, вставших на путь преступности, через интернет появились сторонники. Они стали организовывать сайты и поддерживать преступников. И призывать к неповиновению. То есть появились различного рода манипуляторы, которые доказывали детям, что малолетние преступники не виновны.

И в играх нет ничего страшного, точно так же, как и в стрельбе. Наш закон направлен именно на противодействие такого рода проявлениям и проявлению терроризма. Он необходим в нынешних условиях.

Сергей Алтухов, депутат ГД:

- Случаи массшутинга в образовательных учреждениях - это всегда огромная трагедия для всего общества. Не говоря уже о глубочайшей психологической травме, которую они наносят людям, оказавшимся свидетелями этих преступлений. Оправдывать популяризацию подобных действий нельзя. Посягательство на жизнь человека - это преступление против человечности, против моральных норм и принципов. То, что подобные девиации делают "модным" через социальные сети и видеоплатформы, недопустимо. Мы должны противодействовать этому.

Поэтому наказание до 5 лет лишения свободы считаю вполне адекватным для таких "просветителей" и "мейнстримщиков". Манипуляторы, радикалы, блогеры и лидеры общественного мнения должны понимать меру своей ответственности - они тоже соучастники таких случаев экстремистских выходок. И наказание должны нести соразмерное.

К чему приводит публичное оправдание экстремизма, мы прекрасно видим на Украине: это порождает вседозволенность и приводит к гниению самой ткани общественных отношений. Подражание нацистам, гангстерам - это не безобидный косплей, а угроза обществу, гражданам и государству.

Алексей Журавлев, депутат ГД:

- Удивительно, что такого закона в нашей стране не существовало прежде, ведь нет ничего постыднее, чем своими словами или действиями оправдывать экстремизм, это ведь все равно, что побуждать к новым и новым смертям.