Анонсировано видеообращение Путина

Президент России Владимир Путин видеообращением поздравит россиян с Днем воссоединения новых регионов. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков , чьи слова приводит ТАСС .

«Мы имеем в виду, что будет видеообращение президента, в котором он поздравит всех с Днем воссоединения новых регионов с Россией», — пояснил представитель Кремля.

Новые регионы вошли в состав России 30 сентября прошлого года. Референдумы на этих территориях прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.