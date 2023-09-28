Лукашенко заявил о необратимом процессе в мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наблюдаемое сейчас движение мира к многополярности является необратимым процессом. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал во время церемонии приема верительных послов грамот послов.

«Сегодня весь мир находится на сложном пути формирования новой структуры международных отношений, которая неуклонно движется к многополярности. Этот процесс необратим», — заявил он.

Белорусский президент подчеркнул, что в данный момент на Земле выстраивается новый, более справедливый и разумный порядок взаимодействия всех государств, а не только избранных стран. Лукашенко отметил, что в Белоруссии «хорошо усвоили уроки истории» и ее главная задача — не допустить новой мировой войны.

Президент также добавил, что Минск всегда проводил ответственную внешнюю политику. Однако не всем странам Запада это нравится, отметил Лукашенко.